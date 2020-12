Coronavirus, prosegue la frenata dei contagi: 21.052 nuovi casi, 662 morti, 200mila i tamponi (Di sabato 5 dicembre 2020) Ulteriore frenata dei contagi scorrendo i dati sull’andamento delle ultime 24 ore dell’epidemia di Coronavirus in Italia. In calo anche l’incremento dei morti. Scendono nuovi casi in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. Il bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute conferma il trend discendente del virus rilevato negli ultimi giorni. Coronavirus, nuova frenata di contagi Da ieri si sono registrati 21.052 nuovi contagi e 662 morti. I guariti o dimessi sono 23.923. Il rapporto tra tamponi effettuati e positivi torna sotto il 10%. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 194.984, con un rapporto pari al 9,26%. 21.052 nuovi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 5 dicembre 2020) Ulterioredeiscorrendo i dati sull’andamento delle ultime 24 ore dell’epidemia diin Italia. In calo anche l’incremento dei. Scendonoin Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. Il bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute conferma il trend discendente del virus rilevato negli ultimi giorni., nuovadiDa ieri si sono registrati 21.052e 662. I guariti o dimessi sono 23.923. Il rapporto traeffettuati e positivi torna sotto il 10%. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 194.984, con un rapporto pari al 9,26%. 21.052...

