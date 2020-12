Bollettino coronavirus Milano e Lombardia: salgono i contagi 4.533 (+ 782 rispetto a ieri) (Di sabato 5 dicembre 2020) Continuano a salire i contagi ma diminuisce la pressione neglio ospedali: resta critica la situazione coronavirus in Lombardia. Nella giornata di venerdì 4 dicembre, a fronte di 42.276 tamponi, sono ... Leggi su milanotoday (Di sabato 5 dicembre 2020) Continuano a salire ima diminuisce la pressione neglio ospedali: resta critica la situazionein. Nella giornata di venerdì 4 dicembre, a fronte di 42.276 tamponi, sono ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 dicembre: 24.099 nuovi casi e 814 morti - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 dicembre: 24.099 nuovi casi e 814 morti - fanpage : ULTIM'ORA I dati continuano a preoccupare. Il bollettino Covid di oggi Regione per Regione. - CarloB30482104 : RT @unioncamere: #lavoro: calano ancora le entrate previste dalle #imprese. Cresce la richiesta di professioni per la gestione della pandem… - infoitinterno : Coronavirus Lazio, 1.831 contagi e 62 morti: il bollettino -