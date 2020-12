Palermo-Viterbese, oggi l’ultimo recupero: da Cappioli a Silipo, ecco cosa è cambiato dall’ultima gara in C1 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) "Alle 15 i rosanero recuperano con i laziali l’ultima tra le gare non disputate a causa dell’emergenza per il Covid-19".Scrive così l'odierna edizione de 'La Repubblica', che punta i fari sull'ultimo recupero in programma. Ultimato questo lungo e intenso tour de force, il Palermo, potrà adesso avere un quadro completo del proprio ruolo in questo campionato. L'obiettivo, è conquistarsi almeno un posto in zona play-off, ma occhio alla Viterbese. La squadra di Taurino, infatti, è penultima in classifica, "ha cambiato allenatore e sembra non riuscire a uscire dalla crisi di risultati: sei sconfitte, quattro pareggi e una sola vittoria". Il Palermo da quando è tornato in campo viaggia al ritmo delle prime due della classe. Nelle ultime sette partite la compagine di Boscaglia ha infatti totalizzato ben 14 ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 2 dicembre 2020) "Alle 15 i rosanero recuperano con i laziali l’ultima tra le gare non disputate a causa dell’emergenza per il Covid-19".Scrive così l'odierna edizione de 'La Repubblica', che punta i fari sull'ultimoin programma. Ultimato questo lungo e intenso tour de force, il, potrà adesso avere un quadro completo del proprio ruolo in questo campionato. L'obiettivo, è conquistarsi almeno un posto in zona play-off, ma occhio alla. La squadra di Taurino, infatti, è penultima in classifica, "haallenatore e sembra non riuscire a uscire dalla crisi di risultati: sei sconfitte, quattro pareggi e una sola vittoria". Ilda quando è tornato in campo viaggia al ritmo delle prime due della classe. Nelle ultime sette partite la compagine di Boscaglia ha infatti totalizzato ben 14 ...

