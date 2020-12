Cortesie per gli ospiti: Federica e Debora vs Alessandro ed Elena (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Martedì 1 dicembre 2020 è andata in onda la settima puntata della tredicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Federica e Debora vs Alessandro ed Elena La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Federica e Debora contro Alessandro ed Elena. Una sfida di grande agonismo tra due squadre determinate a vincere. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Alessandro ed Elena con il punteggio di 19-17,5. Cortesie per gli ospiti – Streaming first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Martedì 1 dicembre 2020 è andata in onda la settima puntata della tredicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.vsedLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacontroed. Una sfida di grande agonismo tra due squadre determinate a vincere. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintoedcon il punteggio di 19-17,5.per gli– Streaming first appeared on Ascolti Tv Blog.

ALEJINBABYLON : comunque grazie cortesie per gli ospiti che ci metti sempre stupid love e/o rain on me, grazie davvero :’) - LaDeny_ : @piperitafrancy Eh ma diceva nuovo episodio di cortesie per gli ospiti - LaDeny_ : Ma come cortesie per gli ospiti torna tra poco? Non c'è #MatrimonioAPrimaVista ?????? - azziexhaz : comunque l’altra volta hanno messo ws come sottofondo a cortesie per gli ospiti HAHAHHAHHAHA STO MALE - Whatsername_17_ : Parlare di pure di patate è fare le persone vissute? Penso a programmi come cortesie per gli ospiti e vi vedo coi c… -

