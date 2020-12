Lewis Hamilton fermato dal Covid: rimandato obiettivo quota 100 (Di martedì 1 dicembre 2020) Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton fermato dal Covid. Il britannico della Mercedes presenta “sintomi lievi” anche se “è in gran forma e sta bene”. Il driver inglese si trova in isolamento come da protocollo. Il pilota si è già aggiudicato il campionato. Ma non potendo correre nella seconda gara prevista sul circuito del Bahrain dovrà rimandare uno dei suoi obiettivi: quota 100 vittorie in carriera. Attualmente è a 98. Al volante della Mercedes dovrebbe esserci il terzo pilota Stoffel Vandoorne, ma si valuta anche a Esteban Gutierrez. Hamilton si trova a Sakhir dove si è sottoposto a due tamponi, entrambi hanno dato esito positivo. A rischio anche la sua partecipazione all’ultimo GP della stagione ad Abu Dhabi (13 dicembre) per via delle leggi di Bahrain e Abu Dhabi ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 1 dicembre 2020) Il sette volte campione del mondodal. Il britannico della Mercedes presenta “sintomi lievi” anche se “è in gran forma e sta bene”. Il driver inglese si trova in isolamento come da protocollo. Il pilota si è già aggiudicato il campionato. Ma non potendo correre nella seconda gara prevista sul circuito del Bahrain dovrà rimandare uno dei suoi obiettivi:100 vittorie in carriera. Attualmente è a 98. Al volante della Mercedes dovrebbe esserci il terzo pilota Stoffel Vandoorne, ma si valuta anche a Esteban Gutierrez.si trova a Sakhir dove si è sottoposto a due tamponi, entrambi hanno dato esito positivo. A rischio anche la sua partecipazione all’ultimo GP della stagione ad Abu Dhabi (13 dicembre) per via delle leggi di Bahrain e Abu Dhabi ...

