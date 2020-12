Concorso Agenzia Dogane 2020, 1226 posti per diplomati e laureati: rinviato il diario prove (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nuova data per la comunicazione del diario prove del Concorso Agenzia Dogane 2020: il 13 gennaio 2021 sarà pubblicata sul sito istituzionale. Leggi l’avviso di rinvio L’obiettivo dell’Agenzia sarebbe stato svolgere la preselettiva entro la Vigilia di Natale, ma le condizioni epidemiologiche attuali non l’hanno consentito. Salvo ulteriori rinvii nella prima metà del 2021 seguiranno le prove scritte e orali. Due i bandi di Concorso Agenzia Dogane 2020 pubblicati, per un totale di 1.226 nuove assunzioni così suddivise: 766 funzionari da inquadrare nella terza area, fascia retributiva F1, a tempo pieno e indeterminato (per laureati, BANDO); 460 assistenti, da inquadrare ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nuova data per la comunicazione deldel: il 13 gennaio 2021 sarà pubblicata sul sito istituzionale. Leggi l’avviso di rinvio L’obiettivo dell’sarebbe stato svolgere la preselettiva entro la Vigilia di Natale, ma le condizioni epidemiologiche attuali non l’hanno consentito. Salvo ulteriori rinvii nella prima metà del 2021 seguiranno lescritte e orali. Due i bandi dipubblicati, per un totale di 1.226 nuove assunzioni così suddivise: 766 funzionari da inquadrare nella terza area, fascia retributiva F1, a tempo pieno e indeterminato (per, BANDO); 460 assistenti, da inquadrare ...

L’obiettivo dell’Agenzia è assumere i vincitori del presente concorso entro il 2021. Nei prossimi paragrafi parliamo di: profili professionali, come fare domanda e prove che i candidati dovranno ...

