Aids, il virologo Clementi: "Fatti passi da gigante anche senza vaccino. Con Covid vedremo le ricadute positive in altri settori" (Di lunedì 30 novembre 2020) La pandemia provocata da Sars Cov 2 ha oscurato un altro virus terribile, anche se questo non è accaduto nei laboratori. L'epidemia di Hiv "è stata dimenticata dai media, molto meno dalla scienza che sta andando avanti e che ha fatto passi da gigante. Forse la scoperta di un vaccino ha un maggior impatto da un punto di vista mediatico, mentre il controllo di questa infezione, che non poteva avere un vaccino visto che tutti i tentativi sono falliti, si è basato sui farmaci. Un traguardo importante che è stato raggiunto è che la persona che segue bene tutte le prescrizioni può tenere sotto controllo il carico virale a livelli non più rilevabili e, come si è visto negli ultimi tempi, non trasmette il virus. È un successo straordinario, entusiasmante, se si ricorda cos'era l'infezione da Hiv quando non ...

