Spezia, Gyasi: «Siamo umili, ma vogliamo stupire. Ghana un sogno» (Di domenica 29 novembre 2020) Emmanuel Gyasi, attaccante dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari Emmanuel Gyasi, attaccante dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari. GOL – «Lo dedico ai miei genitori, la mia ragazza e al mio procuratore che sono sempre con me». CAGLIARI – «Nel primo tempo ci venivano a pressare alti, li avevamo studiati e sapevamo che partivano forti. Siamo partiti bene, poi abbiamo sofferto ma abbiamo meritato il pareggio». NAZIONALE – «Cerco di dare il massimo per la squadra e per ottenere il risultato. Se arriva la convocazione in nazionale sono contento. Quella ghanese ovviamente». RIVELAZIONE – «Il mister è un grande allenatore, anche l’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Speriamo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Emmanuel, attaccante dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari Emmanuel, attaccante dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari. GOL – «Lo dedico ai miei genitori, la mia ragazza e al mio procuratore che sono sempre con me». CAGLIARI – «Nel primo tempo ci venivano a pressare alti, li avevamo studiati e sapevamo che partivano forti.partiti bene, poi abbiamo sofferto ma abbiamo meritato il pareggio». NAZIONALE – «Cerco di dare il massimo per la squadra e per ottenere il risultato. Se arriva la convocazione in nazionale sono contento. Quella ghanese ovviamente». RIVELAZIONE – «Il mister è un grande allenatore, anche l’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Speriamo ...

_Tiempo_Extra_ : #Futbol ?? #SerieA ???? - Fecha 9 Cagliari 2??-2?? Spezia 36' Gyasi (0-1) 52' Joao Pedro (1-1) 58' Pavoletti (2-1) 90+4' Nzola (p) (2-2) - Spezia_1906 : ??Primo gol in A ?? Esultanza 'Canguro' ? Serata magica per Emmanuel #Gyasi #CagliariSpezia - clikservernet : Gyasi illude lo Spezia, Pavoletti ribalta con il tacco, poi Nzola fa 2-2 - Noovyis : (Gyasi illude lo Spezia, Pavoletti ribalta con il tacco, poi Nzola fa 2-2) Playhitmusic - - ItaSportPress : Spezia, Gyasi esulta: 'Felice per la strada fatta. Ora sogno la Nazionale' - -