Svezia | Ibrahimovic torna in nazionale

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 27 novembre 2020) Zlatanpotrebbere in. L'asso del Milan ha incontrato il c.t. Andersson che con il segretario della federcalcio svedese Sjöstrand è stato ieri a Milano appositamente per incontrare Zlatan. «Dopo che Zlatan ha aperto al ritorno inè sembrato importante e giusto incontrarsi per discuterne il prima possibile – ha detto Andersson a Svenskfotboll.se –. Sono contento che siamo riusciti a vederci così presto. L’incontro è stato molto positivo, siamo d’accordo sul fatto che continueremo il dialogo nei mesi a venire». Il prossimo raduno dellasarà a marzo 2021. ITA Sport Press.