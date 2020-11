Scuola, Azzolina: “Ritorno alle lezioni in presenza solo dopo aver osservato una riduzione della curva” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Da parte del governo c’è stato il massimo intervento per l’acquisto di pc, ne abbiamo presi 400mila, e per garantire le connessioni gratis. La distanza ha dei limiti oggettivi, per questo è molto importante che con prudenza e gradualità si possano riportare i nostri figli a Scuola, mano a mano che la curva diminuisce. Non sarebbe serio da parte mia in questo momento dare delle date. Le dobbiamo discutere con tutto il governo, ma solo dopo aver osservato una riduzione della curva”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo a Stasera Italia a proposito del possibile ritorno alle lezioni in presenza. “Il dialogo di oggi con i sindaci è stato proficuo. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 26 novembre 2020) “Da parte del governo c’è stato il massimo intervento per l’acquisto di pc, ne abbiamo presi 400mila, e per garantire le connessioni gratis. La distanza ha dei limiti oggettivi, per questo è molto importante che con prudenza e gradualità si possano riportare i nostri figli a, mano a mano che la curva diminuisce. Non sarebbe serio da parte mia in questo momento dare delle date. Le dobbiamo discutere con tutto il governo, mauna. E’ quanto ha detto il ministro dell’Istruzione, Lucia, intervenendo a Stasera Italia a proposito del possibile ritornoin. “Il dialogo di oggi con i sindaci è stato proficuo. ...

