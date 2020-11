Sci alpino, Santa Caterina Valfurva ospiterà i recuperi dei giganti maschili annullati a Val d’Isère (Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo quanto riportato dal sito della FISI, si recupereranno a Santa Caterina Valfurva i due slalom giganti maschili annullati a Val d’Isère, in Francia, a causa della mancanza di neve. Si gareggerà sabato 5, con manche alle 10.30 ed alle 13.30, e domenica 6 dicembre, con inizio alle 10.00 ed alle 13.00. La Coppa del Mondo torna così in Valfurva, sulla pista “Deborah Compagnoni“, a quattro anni dall’ultima occasione. Così il presidente della FISI, Flavio Roda: “Si tratta dell’ennesima dimostrazione che l’Italia degli sport invernali gode di una grande credibilità internazionale, dovuta alle imprese dei propri atleti e alla realizzazione di grandi eventi“. Prosegue Roda: “Come succederà a Santa Caterina, l’Italia ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo quanto riportato dal sito della FISI, si recupereranno ai due slaloma Val, in Francia, a causa della mancanza di neve. Si gareggerà sabato 5, con manche alle 10.30 ed alle 13.30, e domenica 6 dicembre, con inizio alle 10.00 ed alle 13.00. La Coppa del Mondo torna così in, sulla pista “Deborah Compagnoni“, a quattro anni dall’ultima occasione. Così il presidente della FISI, Flavio Roda: “Si tratta dell’ennesima dimostrazione che l’Italia degli sport invernali gode di una grande credibilità internazionale, dovuta alle imprese dei propri atleti e alla realizzazione di grandi eventi“. Prosegue Roda: “Come succederà a, l’Italia ...

