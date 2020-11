Ascolti TV | Mercoledì 25 novembre 2020. Vince All Together Now (14.9%), Nome di Donna si ferma all’11.8%. L’Alligatore parte dal 4.4%, Stasera Italia 3.5% (Di giovedì 26 novembre 2020) Stasera Italia Speciale Nella serata di ieri, Mercoledì 25 novembre 2020, su Rai1 Nome di Donna ha conquistato 2.778.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale 5 All Together Now – La Musica è Cambiata ha raccolto davanti al video 3.150.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Rai2 L’Alligatore ha interessato 1.038.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Hercules – La Leggenda ha inizio ha catturato l’attenzione di 1.599.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.962.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6%. Su Rete4 la puntata di Speciale Stasera Italia, in gran parte dedicata alla scomparsa di ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 26 novembre 2020)Speciale Nella serata di ieri,25, su Rai1diha conquistato 2.778.000 spettatori pari.8% di share. Su Canale 5 AllNow – La Musica è Cambiata ha raccolto davanti al video 3.150.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Rai2ha interessato 1.038.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su1 Hercules – La Leggenda ha inizio ha catturato l’attenzione di 1.599.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.962.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6%. Su Rete4 la puntata di Speciale, in grandedicata alla scomparsa di ...

