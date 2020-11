Usa, Biden e il primo discorso alla nazione: «Lotta al Covid è un dovere. Rispettiamo il risultato elettorale» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha pronunciato il suo primo discorso al Paese dopo l’inizio della transizione, alla vigilia del Ringraziamento: «Dobbiamo ricordare che siamo in guerra con il virus, non tra di noi» Leggi su corriere (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe, ha pronunciato il suoal Paese dopo l’inizio della transizione,vigilia del Ringraziamento: «Dobbiamo ricordare che siamo in guerra con il virus, non tra di noi»

