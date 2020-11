Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Juventus, tutte le dichiarazioni – I bianconeri hanno battuto il Ferencvaros in Champions League: le parole di Pirlo, de Ligt e Morata Lazio, tutte le dichiarazioni – I biancocelesti hanno battuto lo Zenit in Champions League: le parole di Inzaghi, Acerbi, Parolo e Immobile Biraschi, brutte Notizie – Il difensore del Genoa salterà il derby di Coppa Italia contro la Sampdoria a causa di un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ecco leA aggiornate sullevicende più importanti, a curaRedazione di Calcio24lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24. Juventus,le dichiarazioni – I bianconeri hanno battuto il Ferencvaros in Champions League: le parole di Pirlo, de Ligt e Morata Lazio,le dichiarazioni – I biancocelesti hanno battuto lo Zenit in Champions League: le parole di Inzaghi, Acerbi, Parolo e Immobile Biraschi, brutte– Il difensore del Genoa salterà il derby di Coppa Italia contro la Sampdoria a causa di un ...

sole24ore : Coronavirus, oggi in Italia 853 morti: terzo dato più alto di sempre. I nuovi contagi sono 23.232 con 189mila tampo… - fanpage : I dubbi di Massimo Galli sul vaccino anti - Covid in arrivo: Parole destinate a far discutere. - Agenzia_Ansa : #Covid: 34.282 i nuovi casi e 753 i morti nelle ultime 24 ore #ANSA - zazoomblog : Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata - #Ultime #Notizie #Serie #tutte #della - PianetaMilan : #NapoliMilan, #DeLuca critica #Gattuso: 'Ha sbagliato modulo' / News - #ACMilan #SempreMilan #Milan -