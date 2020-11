Trump cede, inizia la transizione con Biden: “Ma andiamo avanti con le cause legali” (Di martedì 24 novembre 2020) A tre settimane dalle elezioni Usa del 3 novembre, il presidente uscente Donald Trump conferma di aver dato il via libera alla transizione di poteri allo sfidante democratico Joe Biden, dopo la decisione del General Service Administration (Gsa), l’agenzia Usa chiamata a certificare il verdetto dell’urna. “Ho raccomandato all’amministratore della Gsa… di fare quello che va fatto riguardo agli iniziali protocolli e ho detto al mio team di fare lo stesso”, ha scritto Trump su Twitter, sostenendo che il capo della Gsa, Emily Murphy, è stata “minacciata” e “molestata” dai democratici perché certificasse la vittoria del candidato democratico. Il tycoon assicura che porterà avanti “con forza” il suo caso e che alla fine vincerà. “Ma nell’interesse del Paese” ha deciso di par partire la fase ... Leggi su tpi (Di martedì 24 novembre 2020) A tre settimane dalle elezioni Usa del 3 novembre, il presidente uscente Donaldconferma di aver dato il via libera alladi poteri allo sfidante democratico Joe, dopo la decisione del General Service Administration (Gsa), l’agenzia Usa chiamata a certificare il verdetto dell’urna. “Ho raccomandato all’amministratore della Gsa… di fare quello che va fatto riguardo aglili protocolli e ho detto al mio team di fare lo stesso”, ha scrittosu Twitter, sostenendo che il capo della Gsa, Emily Murphy, è stata “minacciata” e “molestata” dai democratici perché certificasse la vittoria del candidato democratico. Il tycoon assicura che porterà“con forza” il suo caso e che alla fine vincerà. “Ma nell’interesse del Paese” ha deciso di par partire la fase ...

