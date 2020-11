LIVE Juventus-Ferencvaros 0-0 | Champions League in DIRETTA | caccia alla vittoria qualificazione per i bianconeri

Leggi su oasport

(Di martedì 24 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14? PRIMA OCCASIONE JUVE: Bernardeschi e Dybala innescano Ronaldo sulla sinistra, cross all’indietro per Dybala che conclude a rete di sinistro ma Dibusz riesce a respingere con i piedi 12? Prima fase di gara scivolata via senza particolari emozioni.un po’ compassata PSG in vantaggio sul Lipsia: 1-0 9? Gli ungheresi stanno cercando di tenere basso il ritmo di gara Manchester Utd in vantaggio sul Basaksheir: 1-0 7? Cross dtre quarti di Cuadrado, allontana la difesa ungherese 5? Bravo De Ligt a chiudere su Uzuni lanciato in contropiede Lazio in vantaggio sullo Zenit con gran gol di Immobile: 1-0 2? Linea difensiva degli ungheresi molto alta, squadra molto compatte 21.00: Iniziato il match 20.58: Ancora qualche istante prima del via del match, squadre che attendono ...