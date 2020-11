Conte | «A fine mese nessuna zona rossa se si continua così | ma niente vacanze»

Leggi su calcionews24

Il presidente del Consiglio, Giuseppe, ha parlato della situazione dell'emergenza Coronavirus in Italia. Ecco le sue parole Giuseppe, presidente del Consiglio, ha parlato a La7 della situazione dell'emergenza Coronavirus. «Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando ma se continuiamonon avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte le occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile. Non possiamo concederciindiscriminate sulla neve».