Juventus | Pirlo attende il Cagliari | novità de Ligt e Alex Sandro

(Di venerdì 20 novembre 2020) Andreasi è rivolto ai microfoni diTV prima della sfida delloStadium che vede di scenain programma alle 20.45 di domani parlando di dee gli esperimenti di formazione. Sui Nazionali si è espresso così: “Non so se sia merito nostro però sono giocatori forti, alcuni avevano trovato meno spazio nell’ultimo periodo, giocare in Nazionale gli ha permesso di trovare ritmo e fiducia, felici che siano tornati pronti e con voglia di giocare”. LEGGI ANCHE:, niente Ronaldo in amichevole: tifosi risarciti LEGGI ANCHE:, sosta amica: la Signora diprende forma Dein ...

juventusfc : ?? Dalle 17:00 su @JuventusTV l'intervista a Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveCagliari ?? ??… - Gazzetta_it : Da #Morata a #Rabiot, è un #Pirlo rigeneratore: con lui i 'dimenticati' rinascono al top - JManiaSite : Le parole di mister #Pirlo al canale ufficiale del club alla vigilia di #JuveCagliari: 'Voglio vedere una squadra c… - misorecordsuk : Serie A, Juventus-Cagliari, Pirlo: 'Da qui a Natale dieci finali' #Juve #Juventus - _giuseppesc : RT @juventusfc: Mister @Pirlo_official presenta #JuveCagliari: «Una gara fondamentale» ??? L'intervista completa è su @JuventusTV ?? https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pirlo

Virgilio Sport

Una priorità estiva, che rappresentava un bisogno già per l'allora tecnico Maurizio Sarri, che si ripresenterà anche nel mercato di gennaio di una Juventus che ha però in panchina Andrea Pirlo: serve ...La Juventus è pronta a scendere in campo contro il Cagliari in vista del match di campionato in programma sabato 21 novembre alle ore 20.45. Ecco quanto dichiarato alla vigilia della partita dall' ...