Anticipazioni Un Posto al sole venerdì 6 novembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di sabato 31 ottobre 2020) Venerdì 6– Il senso di colpa di Michele: Michele si sente in colpa per non aver difeso abbastanza Silvia, la quale si trova di fronte ad un bivio della sua vita. Allora Michele cerca di capire in che modo aiutare sua moglie, ma scopre che la realtà è molto più dura di quello che sembra. Che cosa le ha nascosto? L'articoloUnalvenerdì 6News Programmi Tv.