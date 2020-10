Sfondone social di Severgnini contro Zangrillo | “Fornisci dati sbagliati” E il primario lo asfalta così

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ott – Quando non si riesce a svolgere il proprio mestiere con lucidità forse è meglio prendersi una vacanza – anche se lo ammettiamo, il periodo non è dei migliori. Sempre che si tratti di poca lucidità, chiaramente, e non di lassismo voluto e calcolato per dare sponda a una certa narrazione allarmista-apocalittica e soprattutto pro-lockdown nell’ambito dell’epidemia di coronavirus. Il “mistero” dei codici verdi Prendiamo ad esempio lo– quello sì, davvero apocalittico – di Beppe, che nella giornata di ieri ha cercato di contestare le cifre relative all’affluenza dei sintomatici di Covid al pronto soccorso del San Raffaele snocciolate ieri dadella struttura). ...