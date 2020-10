'Furbetti del cartellino' a Roma: denunciati 8 dipendenti della Asl (Di martedì 27 ottobre 2020) commenta ansa Appena timbrato il cartellino, si allontanavano per alcune ore dal posto di lavoro per sbrigare faccende personali. Altri nemmeno facevano ingresso nella sede. Per questo 8 dipendenti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 ottobre 2020) commenta ansa Appena timbrato il, si allontanavano per alcune ore dal posto di lavoro per sbrigare faccende personali. Altri nemmeno facevano ingresso nella sede. Per questo 8...

MediasetTgcom24 : 'Furbetti del cartellino' a Roma: denunciati 8 dipendenti della Asl #roma - mimmoanzivino : RT @fenice_risorta: Da cacciare a calci in c*lo?????? - yu_creamy : RT @fenice_risorta: Da cacciare a calci in c*lo?????? - fenice_risorta : Da cacciare a calci in c*lo?????? - MarcG_69 : RT @MediasetTgcom24: 'Furbetti del cartellino' a Roma: denunciati 8 dipendenti della Asl #roma -

Ultime Notizie dalla rete : Furbetti del Furbetti del cartellino, denunciati 8 dipendenti della Asl Rm5: per loro timbravano i colleghi Il Messaggero Roma. 'furbetti del cartellino', denunciati 8 dipendenti Asl Rm 5

Le fiamme gialle della compagnia di Frascati hanno monitorato i loro movimenti, posizionando delle telecamere e pedinandoli per diversi giorni. Le immagini ...

Furbetti del cartellino, denunciati 8 dipendenti della Asl Rm5: per loro timbravano i colleghi

Alcuni non facevano neppure ingresso in sede ma risultavano presenti a lavoro; altri “strisciavano” regolarmente il proprio badge all'ingresso della «Casa ...

Le fiamme gialle della compagnia di Frascati hanno monitorato i loro movimenti, posizionando delle telecamere e pedinandoli per diversi giorni. Le immagini ...Alcuni non facevano neppure ingresso in sede ma risultavano presenti a lavoro; altri “strisciavano” regolarmente il proprio badge all'ingresso della «Casa ...