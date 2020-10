La squallida battuta di Mario Balotelli contro Dayane diventa virale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 ottobre 2020) , ieri Superè entrato nella Casa di Cinecittà per riabbracciare suo fratello Enock, nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip. Per la prima volta, il calciatore approda in un reality, ma solo per qualche ora. Inizialmente l’attaccante attende nel Cucurio, dove può commentare quanto accade in Casa su Twitter. Più volte,ha fatto sentire la sua opinione su quello che succede nel reality, attraverso il social. Ovviamente,non può non seguire l’esperienza di Enock, all’interno della Casa. Ed ecco che arriva il momento per i due fratelli, che hanno dovuto affrontare molti momenti difficili durante la loro infanzia, di rivedersi. Prima, però, Signorini parla con il gieffino in confessionale, dove racconta nuovamente la storia ...