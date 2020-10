Chi è Federica Fumagalli la moglie di Berlusconi (Di sabato 24 ottobre 2020) Laureata alla Bocconi in giurisprudenza, è all’Università che Federica Fumagalli ha conosciuto il futuro marito Luigi Berlusconi. Le sue origini sono comasche e pare sia stata presto presentata in famiglia e subito piaciuta a Veronica Lario e alle sorelle di Luigi, Eleonora e Barbara. Si racconta di molti fine settimana trascorsi nella villa in Svizzera della madre. Leggi su vanityfair (Di sabato 24 ottobre 2020) Laureata alla Bocconi in giurisprudenza, è all’Università che Federica Fumagalli ha conosciuto il futuro marito Luigi Berlusconi. Le sue origini sono comasche e pare sia stata presto presentata in famiglia e subito piaciuta a Veronica Lario e alle sorelle di Luigi, Eleonora e Barbara. Si racconta di molti fine settimana trascorsi nella villa in Svizzera della madre.

AndreaMarano11 : RT @gelindo18: Cara Federica Pellegrini , c'è ne faremo una ragione . Nell' altra parte del mondo c'è chi lotta per proteggere la vita e ch… - gelindo18 : Cara Federica Pellegrini , c'è ne faremo una ragione . Nell' altra parte del mondo c'è chi lotta per proteggere la… - Monica78467973 : Cara Federica tu smetti di nuotare ma sicuramente non avrai problemi di ????????????, noi smettiamo di lavorare anzi purt… - LemmeVincenzo : @fattoquotidiano @marcotravaglio @mafaldina88 @stanzaselvaggia Ma chi se ne fotte. Federica quello che facevi lo fa… - LorisToffolo : @mafaldina88 Buongiorno ?? Federica vorrei sapere chi o chi sono quelle teste di c.... o che si permettono di insult… -