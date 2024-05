Empoli | solo 0-0 nello scontro-salvezza col Frosinone Pagelle

(Di domenica 5 maggio 2024) Si chiude sullo 0-0 lotra, gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Un pareggio senza gol che consente alla squadra di Nicola e ai ciociari di salire, appaiati, a 32 punti, in quart'ultima posizione. Al Castellani vinconole difese: da una parte l'viene fermato dal Var, dall'altro ilsbatte sulle parate di Caprile L'articolo proviene da Firenze Post.

