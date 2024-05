Serie B - L’Ascoli acciuffa il Palermo nel final - in vetta tutto rimandato

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 5 maggio 2024) I bianconeri si aggrappano alla B pareggiando con i siciliani, ma la classifica resta drammatica. In, verdetti rimandati agli ultimi 90’, con la A sospesa tra Como e Venezia 5 maggio 2024 –era atteso oggi dall’ennesima sfida salvezza al “Barbera” di. In una gara piena di emozioni, dal primo minuto di gioco allo scadere, i ragazzi di Carrera hanno conquistato un punto vitale che permette almeno ancora di sperare, anche se non risolve la drammatica situazione di classifica. I risultati delle parimerito Ternana e Bari infatti, non hanno di certo aiutato, con gli umbri vincitori sul Catanzaro e i pugliesi che hanno anch’essi colto un punto importantissimo nella trasferta di Cittadella. Con la salvezza diretta ancora a 3 punti così, se il torneo finisse oggi,...