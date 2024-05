‘La rasoiata’ di Ballan | Pogacar ha un solo tallone d’Achille Tiberi e Pellizzari non sono ancora pronti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) LA SUPERIORITÀ DIHa impressionato, però non ha dato grandi distacchi. Ha pagato forse un po’ il rientro dopo la caduta. Abbiamo visto quello che tutti ci aspettavamo. Era logico che oggi volesse rifarsi dopo lo smacco di ieri. GIRO D’ITALIA FINITO ALLA SECONDA TAPPA? Il Giro è già vinto, sulla carta. Però sappiamo anche che il Giro è lungo, al di là di cadute o malattie, può anche capitare una giornata ‘no’. Va detto che la sua squadra è buona, ma non supersonica. Ieri era rimastocon Majka, non un bel segnale. Può essere il suo tendine. Io penso che da domani farà in modo di cedere la maglia rosa, non sarebbe logico far lavorare la squadra per tre settimane. Alla prima tappa di media montagna penso che farà il possibile per far andare via una fuga con corridori che non lo impensieriscano per la classifica. Una ...