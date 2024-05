Tremila puntate per L’Albero Azzurro

(Di domenica 5 maggio 2024) Beltramo e Carusinoper “”. Da domani, lunedì 6 maggio, il programma per bambini più longevo della tv italiana torna in una rinnovata edizione e per l’occasione andrà in onda in prima serata. Appuntamento dal lunedì al giovedì, alle 20.50, su Rai Yoyo e RaiPlay.ha saputo conquistare i cuori di intere generazioni: 32 edizioni, 34 compleanni dalla prima trasmissione del 1990, e ben 2099andate in onda fino a ora sono la forza di un progetto editoriale e di un brand Rai che ha da sempre saputo rinnovarsi. Quella di lunedì 6 maggio sarà la puntata numero: un record per un programma dedicato ai bambini. In occasione dei 70 anni della Tv,...

