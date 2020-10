Il ministro Speranza | I tamponi rapidi si faranno in farmacia

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Isi potranno fare in. Lo ha detto ildella Salute Robertonel corso della riunione con le Regioni annunciando, secondo quanto si apprende, l’inizio di una fase di sperimentazione: “insi fanno già i test sierologici in alcune regioni, proviamo a fare una sperimentazione come sta avvenendo a Trento per effettuare gli antigenici anche in”.si è detto poi d’accordo con le Regioni che hanno chiesto di semplificare le procedure di tracciamento - “abbiamo già ridotto la quarantena a 10 giorni e eliminato il secondo tampone, siamo disponibili a trovare nuovi ambiti di intervento specifici” - e ha ribadito che si sta lavorando ad una ...