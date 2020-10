Coronavirus in Italia, ultime notizie. Entra in vigore il coprifuoco in Lombardia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Aumentano le Regioni che decidono di adottare misure più restrittive contro la pandemia di Coronavirus in Italia. Entra in vigore oggi il coprifuoco disposto dalla Lombardia dalle 23 alle 5, mentre in Campania e il Lazio la misura sarà valida da venerdì. Ieri si è avuto un balzo dei nuovi casi (+15.199) mentre i morti sono stati 127. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 ottobre 2020)in, ledi oggi– Aumentano le Regioni che decidono di adottare misure più restrittive contro la pandemia diininoggi ildisposto dalladalle 23 alle 5, mentre in Campania e il Lazio la misura sarà valida da venerdì. Ieri si è avuto un balzo dei nuovi casi (+15.199) mentre i morti sono stati 127. Qui lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte lesulin ...

