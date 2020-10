Campania, nuova ordinanza: divieto di mobilità tra le province, servirà l’autocertificazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dal 23 ottobre in Campania saranno vietati gli spostamenti tra province, salvi gli spostamenti connessi a motivi di salute, lavoro, comprovati motivi di natura familiare, scolastici o afferenti ad attività formative e socio-assistenziali o altri motivi di urgente necessità. E’ quanto prevede l’ordinanza numero 82 firmata stasera dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca “al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati alla mobilità sul territorio“. Il divieto è rivolto “ai cittadini campani”, che dovranno provare le esigenze attraverso autocertificazione. “E’ in ogni caso consentito – si legge nell’ordinanza – il rientro presso la propria residenza o domicilio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dal 23 ottobre insaranno vietati gli spostamenti tra, salvi gli spostamenti connessi a motivi di salute, lavoro, comprovati motivi di natura familiare, scolastici o afferenti ad attività formative e socio-assistenziali o altri motivi di urgente necessità. E’ quanto prevede l’numero 82 firmata stasera dal presidente della RegioneVincenzo De Luca “al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati alla mobilità sul territorio“. Ilè rivolto “ai cittadini campani”, che dovranno provare le esigenze attraverso autocertificazione. “E’ in ogni caso consentito – si legge nell’– il rientro presso la propria residenza o domicilio ...

fanpage : Con la nuova ordinanza regionale torna l'autocertificazione. Cosa contiene e come compilarla - giusmo1 : Coprifuoco in Lazio, Lombardia e Campania. L'Italia verso una nuova stretta: le regole, regione per regione… - TgLa7 : ??#COVID #Campania Nuova ordinanza del governatore #DeLuca: feste limitate a nucleo familiare convivente, chiusi c… - naroatou : RT @eziomauro: Coprifuoco in Lazio, Lombardia e Campania. L'Italia verso una nuova stretta: le regole, regione per… - PinoSa54 : ??????....siamo su.... SCHERZI A PARTE....????!!!! ???????? -