Salvate l’orso Papillon | rinchiuso e stressato si sta lasciando morire

(Di domenica 11 ottobre 2020) Roberta Damiata Dopo l'ennesima cattura dell'Orso, sono stati inviati i Carabinieri Forestali per controllare lo stato di salute all'interno del parco Casteller, che hanno scoperto un'amara verità "Ha smesso di mangiare è triste e in questo stato non può continuare a lungo”. Questo l’allarme lanciato per l’orso, chiamato con la sigla M49, che più di una volta era riuscito a scappare tanto da venir nominato dal Guardian: “l’escape genius”. Il plentigrado dopo essere stato per l’ultima volta riacciuffato era stato portato nel parco di Casteller, insieme ad altri due orsi un maschio M57 e una femmina anziana DJ3. Le condizioni in cui sono trattati e nello spazio vitale in cui sono costretti a vivere (l’orsa più anziana ha ormai smesso di ...