Neuroni umani intatti di 2000 anni fa trovati in Italia, sensazionale scoperta! (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. fu un'immane tragedia per chi la visse, ma, a distanza di quasi 2000 anni, è un'incredibile opportunità per conoscere la società romana dell'epoca. Sono moltissimi i reperti che gli scavi archeologici hanno riportato alla luce sia a Ercolano che a Pompei. E' un'area unica al mondo, perché l'eruzione piroclastica, seppellendo di lava rovente le due città, si stima a una temperatura di 500° Celsius, cristallizzò in un dato istante la vita di migliaia di uomini di una giornata di 2000 anni fa. L'ultima straordinaria notizia che proviene da quella zona riguarda la scoperta di un cranio vetrificato con cellule cerebrali intatte. È una scoperta sensazionale, ...

