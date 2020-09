Roshelle tira fuori la lingua e crea il caos tra i follower | sexy – FOTO

Leggi su bloglive

(Di martedì 29 settembre 2020)annuncia su Instagram il nuovo singolo: appuntamento il 7 Ottobre 2020 a mezzanotte e ventitrè. “By Instagram” Solare, vivace e trasgressiva la neomelodica di Lodi, in arte, meglio nota con il nome di battesimo di Rossella Discolo. La definiscono, la cantante dai capelli rosa, come unica sentenza del suo look. La protagonista degli … Questo articololailtra iè stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.