La Campania ancora prima in Italia per contagi: 286 (su 6.335 tamponi) (Di martedì 29 settembre 2020) Ovviamente non si ferma l’onda lunga dei contagi in Campania. La nostra regione conferma il triste primati di positivi in Italia: 286 su 6.335 tamponi: siamo al 4,5% di positivi. Una percentuale altissima rispetto alla Lombardia che ha meno positivi di noi (203) ma il doppio di tamponi: 13.791. In Lombardia l’incidenza di positivi sui tamponi è dell’1,5%. Soltanto la Sardegna ha un rapporto superiore a quello della Campania, con il 4,9%. In Campania, inoltre, sono 417 i ricoverati con sintomi (peggio sta solo il Lazio con 674), 35 i ricoverati in terapia intensiva (secondi solo al Lazioche ne ha 45) L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 settembre 2020) Ovviamente non si ferma l’onda lunga deiin. La nostra regione conferma il tristeti di positivi in: 286 su 6.335: siamo al 4,5% di positivi. Una percentuale altissima rispetto alla Lombardia che ha meno positivi di noi (203) ma il doppio di: 13.791. In Lombardia l’incidenza di positivi suiè dell’1,5%. Soltanto la Sardegna ha un rapporto superiore a quello della, con il 4,9%. In, inoltre, sono 417 i ricoverati con sintomi (peggio sta solo il Lazio con 674), 35 i ricoverati in terapia intensiva (secondi solo al Lazioche ne ha 45) L'articolo ilNapolista.

