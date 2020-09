La distanza sociale riduce fino all’85% il rischio contagio. Mascherina «come vaccino», lo studio in attesa di verifica: può favorire l’immunità (Di lunedì 28 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 28 settembreIndossare la Mascherina, lavare continuamente le mani e mantenersi a una distanza di almeno un metro aiuta a contenere la diffusione del Coronavirus quando si viene a contatto con una persona positiva al Sars-Cov-2. Lo dice uno studio della Mahidol University di Bangkok e dell’università di Oxford, presentato alla conferenza Escmid della Società europea di Microbiologia. La ricerca Si tratta di una ricerca condotta su 211 casi confermati, tutti asintomatici, e 839 controlli che, invece, non hanno avuto una diagnosi di Covid, trovati grazie al contact tracing di tre cluster in un nightclub, in uno stadio di boxe e in un palazzo di uffici governativi. Nello specifico, sono state effettuate delle interviste sulle abitudini delle persone relativamente ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 28 settembreIndossare la, lavare continuamente le mani e mantenersi a unadi almeno un metro aiuta a contenere la diffusione del Coronavirus quando si viene a contatto con una persona positiva al Sars-Cov-2. Lo dice unodella Mahidol University di Bangkok e dell’università di Oxford, presentato alla conferenza Escmid della Società europea di Microbiologia. La ricerca Si tratta di una ricerca condotta su 211 casi confermati, tutti asintomatici, e 839 controlli che, invece, non hanno avuto una diagnosi di Covid, trovati grazie al contact tracing di tre cluster in un nightclub, in uno stadio di boxe e in un palazzo di uffici governativi. Nello specifico, sono state effettuate delle interviste sulle abitudini delle persone relativamente ...

