Primo trapianto di utero in Italia | domani al Cannizzaro di Catania la visita del viceministro Sileri

Notiziedi_it : All'ospedale di Bergamo il trapianto di cuore numero mille: 35 anni fa il primo intervento nella struttura di eccel… - BrunoMaggi : RT @cristinamucciol: A prima donatrice e a ricevente dedicate due vie. #Bergamo città che rinasce, ancora, 1000 volte. #SecondLife ??All'osp… - Majden3 : RT @cristinamucciol: A prima donatrice e a ricevente dedicate due vie. #Bergamo città che rinasce, ancora, 1000 volte. #SecondLife ??All'osp…

Una maratona chirurgica di quasi 16 ore con 4 interventi per 3 trapianti di rene in contemporanea, di cui 2 interventi 'rari'. A compierla sono stati i medici del Policlinico di Milano lo scorso 23 se ...Al Policlinico di Milano il 23 settembre sono stati eseguiti in contemporanea un trapianto di rene da donatore vivente (il marito che dona alla moglie in dialisi) e due trapianti di rene più urgenti e ...