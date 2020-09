Covid, stato di emergenza: proroga fino al 31 dicembre, ecco la linea dura del governo (Di domenica 27 settembre 2020) Anche se restano sotto controllo i contagi salgono, e poiché Giuseppe Conte ha promesso anche ieri che non ci sarà più una chiusura generale del Paese, per il governo la proroga... Leggi su ilmattino (Di domenica 27 settembre 2020) Anche se restano sotto controllo i contagi salgono, e poiché Giuseppe Conte ha promesso anche ieri che non ci sarà più una chiusura generale del Paese, per illa...

myrtamerlino : Dicevano capienza sui bus all'80% non al 140%!!! Il passo dall''andrà tutto bene' a 'io speriamo che me la cavo' è… - GiovanniToti : Rizzone, protagonista dell'alleanza giallo rossa in Liguria, è stato cacciato dal movimento per aver preso vergogno… - repubblica : Cagliari, muore di Covid a 33 anni. Era stato in vacanza in Costa Smeralda - magno_patrizia : @Acidelius ... E poi, un' altro stato di emergenza Covid, fino a marzo. E comunque, fino a quando arriveranno i soldi del recovery found. - Franco32656300 : I professori di ruolo sono tutti presenti. I supplementi arriveranno entro la fine di settembre e non a metà novemb… -