Roma-Juve, i convocati di Pirlo: Dybala e Morata ci sono (Di sabato 26 settembre 2020) Aveva detto che avrebbe deciso nel pomeriggio se convocare Paulo Dybala, e alla fine ha prevalso il sì: Andrea Pirlo ha fatto le sue scelte per la trasferta a Roma della Juventus. Tra i convocati dall’allenatore c’è anche la Joya. Presente anche il nuovo arrivato, Alvaro Morata. Ecco gli altri Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Demiral, Frabotta.Centrocampisti: Arthur, Ramsey, Mckennie, Rabiot, Bentancur, Portanova, Kulusevski.Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Douglas Costa, Vrioni. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 settembre 2020) Aveva detto che avrebbe deciso nel pomeriggio se convocare Paulo, e alla fine ha prevalso il sì: Andreaha fatto le sue scelte per la trasferta adellantus. Tra idall’allenatore c’è anche la Joya. Presente anche il nuovo arrivato, Alvaro. Ecco gli altri Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Demiral, Frabotta.Centrocampisti: Arthur, Ramsey, Mckennie, Rabiot, Bentancur, Portanova, Kulusevski.Attaccanti: Ronaldo,, Douglas Costa, Vrioni. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

