Terzo Valico dei Giovi | abbattuti gli ultimi diaframmi delle due gallerie

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Doppio breakthrough deglidella linea AV/ACdei, che collega Genova a Milano. L’opera è stata realizzata dal Gruppo Webuild per potenziare i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d’Europa. I lavori riguardano gli scavidue opere in sotterraneo più importanti della nuova linea: la Galleria di, che sarà la galleria ferroviaria più lunga in Italia, e la Galleria di Serravalle. Il doppio abbattimento permette ora il collegamento diretto di tutti i cantieri operativi per una tratta di circa 17 km. Il primo breakthrough di oggi, con metodo di scavo in tradizionale, riguarda la Galleria di ...