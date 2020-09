Fiorentina | incubo Milenkovic | occhi su Martinez Quarta

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Lapensa ain caso di cessione di: l’argentino costa 10 milioni di euro Laconvive con la possibilità di perdere Nikola, monitorato dall’Inter in caso di cessione di Milan Skriniar, e sta pensando a Lucascome alternativa al serbo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il River Plate chiede una cifra intorno ai 10 milioni di euro per l’argentino classe ’96. Leggi su Calcionews24.com

NoccHOne : @sscnapoli Parma, Fiorentina, Lazio e Verona. A Sassuolo - con l'esordio di mister Sarri - fu un incubo. - essedade : RT @7Robymar: La Fiorentina schiera il doppio Biraghi, un incubo. - Eamlaen : RT @7Robymar: La Fiorentina schiera il doppio Biraghi, un incubo. - cliexit_ : RT @7Robymar: La Fiorentina schiera il doppio Biraghi, un incubo. - _SimoTarantino : RT @7Robymar: La Fiorentina schiera il doppio Biraghi, un incubo. -

La Fiorentina convive con la possibilità di perdere Nikola Milenkovic, monitorato dall’Inter in caso di cessione di Milan Skriniar, e sta pensando a Lucas Martinez Quarta come alternativa al serbo. Se ...Ed in tutto questo c’è da capire quale sia il percorso che dovrà affrontare la Fiorentina, che contro il Torino ha giocato sabato scorso al Franchi.