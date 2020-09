Regionali | la Campania non si Lega | Salvini rispedito al Nord

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Aspetto la sera del 21 settembre per contare i voti veri e saranno sorprendenti anche in” così solo qualche settimana fa il leder della, Matteo, commentava – probabilmente con troppo anticipo – la tornata elettorale in. Ora a votazioni ultimate arriva la conferma: lanon ha per nulla sorpreso e inchiude con uno scarso 5.63% di preferenze. Perdendo, nei fatti, quasi 10 punti percentuali dal sorprendente 19% che aveva fatto registrare il Carroccio insolo un anno fa alle elezioni europee. Un tracollo, quello dellacampana, ampiamente prevedibile in vista anche dei trascorsi del partito nato per dare ...