Vince il Sì al taglio dei parlamentari. Ora il voto è più lontano

Il sì vince il referendum, la riforma costituzionale che prevede il taglio dei parlamentari è ufficialmente legge. Gli exit poll diffusi immediatamente dopo la chiusura delle urne fotografano un risultato che rispecchia le aspettative della vigilia. I voti favorevoli alla riforma, infatti, oscillerebbero tra il 65 e il 70% del totale. Viceversa, il no si attesterebbe tra il 30 e il 35. Un risultato comunque buono visti i sondaggi sulla riforma diffusi fino a qualche settimana fa, che vedevano il sì attestarsi intorno all'80%. Ma comunque non sufficiente a ribaltare l'esito di una riforma votata a larghissima maggioranza in Parlamento. Ottimo il dato dell'affluenza che, in attesa che arrivino i dati definitivi da tutte le sezioni, ha superato di slancio la metà del corpo elettorale.

Nessuna sorpresa: vince il sì al referendum sul taglio dei parlamentari. Un successo annunciato. Che in un certo senso blinda anche il governo Conte. A favore della riforma si è espresso dal primo mom ...

L'alta affluenza alle elezioni Regionali 2020 e Referendum dà torto ai giornali che da giorni presagivano una bassa affluenza alle urne per la paura del coronavirus. Invece no, gli italiani hanno risp ...

Dopo due giorni di votazioni si sono chiuse alle 15:00 i seggi elettorali per il Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari, amministrative e regionali. Il Sì vince il con una percentuale c ...

