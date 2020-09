Da noi contagi stabili. 15 i decessi. La Lombardia unica Regione che supera i 200 nuovi casi

(Di lunedì 21 settembre 2020) In Italia 1.587 positivi nelle ultime 24 ore ma con 20mila tamponi in meno. Stabile a 7 anche il numero dei pazienti entrati in terapia intensiva

I contagi aumentano e in vista soprattutto della riapertura delle scuole, in Campania si cerca di prevenire eventuali nuovi focolai. Operai e braccianti agricoli sono finiti nel mirino del Coronavirus ...Mihajlovic spende parole di elogio nei confronti di Bonaccini per la riapertura degli stadi almeno per mille persone. Di parere opposto Miozzo del Cts. Sinisa Mihajlovic elogia Stefano Bonaccini per l ...In Italia 1.587 positivi nelle ultime 24 ore ma con 20mila tamponi in meno. Stabile a 7 anche il numero dei pazienti entrati in terapia intensiva ...