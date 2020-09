Fuga batteriologica in Cina, migliaia si ammalano di brucellosi (Di sabato 19 settembre 2020) migliaia di persone nella Cina nord- occidentale sono risultate positive alla brucellosi , una malattia che comunemente infetta il bestiame, dopo che una fabbrica farmaceutica ha accidentalmente scaricato batteri nell’aria l’anno scorso, dicono i funzionari. Almeno 3.245 persone hanno contratto la malattia a Lanzhou, la capitale della provincia di Gansu, secondo una dichiarazione della commissione sanitaria della città. Nessun decesso è stato segnalato da quando il problema è stato identificato per la prima volta lo scorso novembre.Gli ultimi numeri sono molto più alti di quanto si pensasse inizialmente, riferisce il Global Times.Le autorità hanno rintracciato la perdita nella fabbrica farmaceutica biologica di Zhongmu ... Leggi su databaseitalia (Di sabato 19 settembre 2020)di persone nellanord- occidentale sono risultate positive alla, una malattia che comunemente infetta il bestiame, dopo che una fabbrica farmaceutica ha accidentalmente scaricato batteri nell’aria l’anno scorso, dicono i funzionari. Almeno 3.245 persone hanno contratto la malattia a Lanzhou, la capitale della provincia di Gansu, secondo una dichiarazione della commissione sanitaria della città. Nessun decesso è stato segnalato da quando il problema è stato identificato per la prima volta lo scorso novembre.Gli ultimi numeri sono molto più alti di quanto si pensasse inizialmente, riferisce il Global Times.Le autorità hanno rintracciato la perdita nella fabbrica farmaceutica biologica di Zhongmu ...

Al momento sono 3.245 gli infettati in tutta la Cina ma il numero sta crescendo: sono stati rilevati altri 1.401 casi di persone contagiate dal batterio. La perdita del batterio da parte dell’azienda ...

