‘Temptation Island 6’, Massimo Colantoni in radio: “Sonia Onelli mi ha deluso perché…”. Poi rivela quale sarebbe la sua risposta se gli proponessero il trono di ‘Uomini e Donne’ (Di domenica 13 settembre 2020) Ospite della prima puntata di stagione della trasmissione radiofonica Non succederà più su radio radio è stato Massimo Colantoni. Abbiamo conosciuto il ragazzo nel corso della sesta edizione di Temptation Island a cui prese parte in coppia con la fidanzata di allora Ilaria Teolis. Tra di loro finì durante il falò finale di confronto, ma poco dopo la fine del programma lui iniziò una frequentazione con un’ex tentatrice, Sonia Onelli. I due sono stati insieme per circa un anno, ma pochi mesi fa hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Ai microfoni di Giada Di Miceli, Massimo ha raccontato i motivi della rottura: Con Sonia siamo stati insieme un anno, un anno di convivenza. Appena sono ... Leggi su isaechia (Di domenica 13 settembre 2020) Ospite della prima puntata di stagione della trasmissionefonica Non succederà più suè stato. Abbiamo conosciuto il ragazzo nel corso della sesta edizione di Temptationa cui prese parte in coppia con la fidanzata di allora Ilaria Teolis. Tra di loro finì durante il falò finale di confronto, ma poco dopo la fine del programma lui iniziò una frequentazione con un’ex tentatrice, Sonia. I due sono stati insieme per circa un anno, ma pochi mesi fa hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Ai microfoni di Giada Di Miceli,ha raccontato i motivi della rottura: Con Sonia siamo stati insieme un anno, un anno di convivenza. Appena sono ...

