The Human Voice, Pedro Almodóvar: “Tutti vogliono fare delle serie, io invece ho voluto fare un corto” (Di giovedì 3 settembre 2020) La conferenza stampa di presentazione di The Human Voice, il corto diretto da Pedro Almodóvar con protagonista Tilda Swinton. Una donna cerca di superare lo scorrere del tempo dall'abbandono del suo amante, accanto a lei solo le valige che lui ancora non è venuto a riprendersi ed un cane a cui manca tremendamente il suo padrone. In queste poche righe il cuore del corto presentato a Venezia 77 dal regista spagnolo Pedro Almodóvar, The Human Voice, interamente costruito attorno alla magnetica figura di una Tilda Swinton più in forma che mai. Tratto da una pièce teatrale di Jean Cocteau, a cui Almodóvar si era più volte ispirato in passato (in particolare per il suo amatissimo Donne sull'orlo di una ... Leggi su movieplayer

