Coronavirus, il bollettino di Napoli: 47 nuovi casi, quasi 500 i positivi rientrati dall’estero (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dei 117 nuovi casi di contagio registrati oggi in Campania 47 riguardano il territorio di competenza dell’Asl Napoli 1 Centro che comprende la città di Napoli e l’isola di Capri. Di questi, 11 sono viaggiatori rientrati dall’estero (5) e dalla Sardegna (6). Per tutti i nuovi casi sono in corso l’indagine epidemiologica e l’approfondimento sui contatti stretti. Gli 11 viaggiatori risultati positivi si aggiungono ai 449 positivi provenienti dall’estero o dalla Sardegna rilevati nei giorni scorsi, per un totale di 460 casi dal 12 agosto ad oggi. Aumenta di una unità il numero dei pazienti ricoverati nei ... Leggi su anteprima24

RaiNews : #Coronavirus in #Italia: 1326 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Record di tamponi: 102.959 - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 2 settembre: 1326 nuovi casi. Record tamponi: quasi 103mila - Corriere : In Italia 1326 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore. Record di tamponi: sono quasi 103mila - andvaccaro : RT @Open_gol: ?? Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di nuovi casi sono la Lombardia (237), il Veneto (163) e il Lazio (13… - antonella4468 : RT @paoloigna1: Aumentano i positivi ma con record di tamponi, aumentano anche ricoveri e terapie intensive. -