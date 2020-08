Rocksteady nella bufera: i creatori di Batman Arkham accusati di ignorare le molestie sul posto di lavoro (Di martedì 18 agosto 2020) Rocksteady Studios, sviluppatore della serie Batman e del prossimo titolo Suicide Squad che verrà annunciato tra pochi giorni, è ora nel mirino per alcune accuse trapelate all'interno di un report del giornale The Guardian.Secondo questo report, alcune dipendenti di Rocksteady avevano scritto e firmato una dichiarazione due anni fa circa, inviandola ai capi dello studio e accusandoli di non aver fatto nulla per i comportamenti inappropriati e le molestie sessuali perpetrate nei loro confronti. La lettera è stata emessa nel 2018 e 10 donne dello staff su 16 l'hanno firmata. In questa dichiarazione vengono riportati "insulti nei confronti della community transgender, chiacchiere dispregiative sulle donna e molestie sessuali, in termini di commenti "maliziosi ed inappropriati".Una ... Leggi su eurogamer

