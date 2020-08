MotoGp – Nuovo pilota Ducati, Jack Miller svela: “al posto di Dovizioso vorrei Pecco Bagnaia” (Di sabato 15 agosto 2020) La notizia del giorno in MotoGp è senza dubbio il divorzio di Andrea Dovizioso dalla Ducati. Dopo 8 anni, le strade del pilota forlivese e dell scuderia di Borgo Panigale si separeranno, forse senza nemmeno un trofeo in bacheca. Jack Miller si è ritrovato dunque senza compagno per la prossima stagione. A Sky Sport gli è stato chiesto chi vorrebbe dunque al posto di Dovizioso e la sua risposta è stata sincera: “è un peccato che Dovi non continui, speravo di averlo con me come compagno nel box. La sua è una decisione che rispetto al 100%, spero che abbia altre alternative. Magari non mi voleva come compagno… No, a parte gli scherzi, siamo buoni amici, sono andato a parlargli dopo avere saputo ... Leggi su sportfair

Andrea Dovizioso lascerà la Ducati al termine dell'attuale stagione. Il divorzio tra il 34enne pilota forlivese e la scuderia di Borgo Panigale è stato ufficializzato da Simone Battistella, manager di ...

Nemmeno il tempo di tirare il fiato che la MotoGp 2020 è pronta a tornare in pista. Il calendario è serrato e così, dopo l'appuntamento in Repubblica Ceca (sul tradizionale circuito di Brno), piloti e ...

