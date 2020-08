Coronavirus, italiani di rientro dalla Spagna: “Nuove regole sui tamponi? Giusto, precauzioni segno di civiltà” (Di venerdì 14 agosto 2020) Fino al 7 settembre, gli italiani che rientrano da Spagna, Grecia, Croazia e Malta dovranno sottoporsi a un tampone per accertare di non aver contratto il Coronavirus e nel periodo di attesa dell’esito del test dovranno rispettare un periodo di quarantena. Alcuni connazionali di rientro dalla Spagna hanno accolto positivamente le nuove misure di precauzione: “Ci hanno avvisato i nostri genitori – raccontano due ragazzi – passeremo i prossimi 14 giorni in quarantena e ci sottoporremo al test. Sapendo il genere di vacanza è Giusto prendersi le proprie responsabilità“. “Era ora – commenta un’italiana residente in Catalogna – È un segno di civiltà, ottima ... Leggi su ilfattoquotidiano

